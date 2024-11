Gratis-Bücher für Schulkinder beim „Kinderlesefest on Tour“

Das Kinderlesefest on Tour powered by Wiener Städtische zaubert in ganz Wien Lächeln auf die Gesichter von Schüler:innen. Pünktlich zum Start in die Herbstferien konnten sich Kinder ihre Fereinlektüre aussuchen!

Das Kinderlesefest fand heuer zum dreizehnten Mal statt. Damit aber auch jene Kinder ein Gratis-Buch erhalten, die im Sommer keine Zeit hatten zu kommen, ging der Kinderlesefest-Bus heuer vor den Herbstferien wieder on Tour. Den Volksschulen, die an der Aktion teilnehmen, wurden zwischen 21. und 24. Oktober Bücher zur Verteilung an ihre Schüler:innen gebracht. Das Ziel der Aktion ist wie immer, den Kindern in den Ferien das Lesen schmackhaft zu machen. Und Dank der Unterstützung zahlreicher Verlage und der Wiener Städtischen kann das Kinderlesefest ihnen dafür ein Buch schenken.