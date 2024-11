Kinderspital: Ein Weihnachtsmarkt für den guten Zweck

Die Weihnachtszeit rückt näher, und auch dieses Jahr lädt die Kinder-Krebshilfe zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Vom 23. bis 26. November können Besucher:innen in festlicher Atmosphäre stöbern und dabei Gutes tun.

Beim Weihnachtsmarkt der Krebshilfe wartet eine bunte Auswahl an Adventkränzen, Weihnachtsdekoration, leckeren Keksen und Mehlspeisen auf die Besucher:innen. Der Erlös kommt krebskranken Kindern und ihren Familien zugute.Der traditionelle Weihnachtsmarkt bietet nicht nur eine Vielzahl an handgefertigten Produkten, sondern auch die Möglichkeit, krebskranken Kindern und ihren Familien zu helfen. Der gesamte Erlös geht direkt an die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD.

Der Adventkalender, der Gutes tut

Ein besonderes Highlight ist der Adventkalender der Kinder-Krebshilfe, der nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten steigert, sondern auch die Chance auf ein „goldenes Ticket“ bietet. Mit diesem Kalender haben Besucher die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Darunter Erlebnisse im Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau oder im Tiergarten Schönbrunn. Der Adventkalender ist sowohl vor Ort als auch online erhältlich.

Weihnachtsmarkt der Kinderkrebshilfe WIEN-NÖ-BGLD

Kinderspitalgasse 7, 1090 Wien

Samstag, 23.11.2024 von 11:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 24.11.2024 von 11:00 bis 18:00 Uhr

Montag, 25.11.2024 von 13:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag, 26.11.2024 von 13:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Informationen unter: kinderkrebshilfe.wien

Adventkalender online verfügbar unter: adventkalender.kinderkrebshilfe.wien