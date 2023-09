Gemeinsam groß werden in der Kinderstube Oberlaa

In der Kinderstube Oberlaa werden die Bedürfnisse der kleinen Gäste ernst genommen und groß geschrieben. Das Motto der Einrichtung lautet: „familiärer Umgang, ein gleichwürdiges und liebevolles Zusammenleben aller Kinder“, und dies bildet das Herzstück der Gruppen.

Familiäre Gemeinschaft

In einer kleinen Gruppe von 2 bis 6 Jahren wird Ihr Kind in einer herzlichen und familiären Umgebung betreut. Die Kinderstube Oberlaa bietet individuelle Begleitung und unterstützt in der persönlichen Entwicklung, spielerisch und mit viel Spaß. Im Außenbereich können sich alle Kinder austoben und miteinander im Garten und das dort gezogene Gemüse und Kräuter kultivieren.

Liebevolles Umfeld

In der Kinderstube Oberlaa werden alle Speisen frisch und täglich selbst zubereitet. Die Kinder werden mit rein biologisch angebauten Nahrungsmitteln bzw. vegetarischer Küche unter besonderer Rücksichtnahme auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien verköstigt. Ihr Kind wird in eine liebevolle Gemeinschaft integriert und spielerisch auf die Schulzeit vorbereitet.

Förderung und Kreativität

Soziale Kompetenz, sowie Freispielzeit und die Entfaltung der Kreativität stehen in der Kinderstube Oberlaa im Vordergrund. Kinderyoga, Malen oder Tanzen und Musizieren sind nur einige der kreativen Angebote in der Kinderstube.

Schulvorbereitung & Hort

Eine adäquate Schulvorbereitung rundet das Programm perfekt ab. Nach einem gesunden Mittagessen betreut das Team der Kinderstube Oberlaa nachmittags Hortkinder von 6 bis 10 Jahren. Das Team hilft bei den Hausaufgaben und alle haben trotzdem Zeit für Spiel, Spaß und Entspannung.