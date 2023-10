Klassische Musik in höchster Vollendung beim Liszt Festival Raiding

Jahr für Jahr zieht das Liszt Festival Raiding mit seinem erstklassigen Konzertsaal und seinem von den Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz sorgfältig kuratierten Programm Klassik-Begeisterte in den charmanten Geburtsort von Franz Liszt.

Highlights. Eröffnet wird der musikalische Reigen im Oktober vom -ensemble minui, das die Gäste in eine Welt der Sagen entführt. -Rusanda Panfili & Friends lassen mit einer Mischung aus Folklore, Klassik und progressiver Musik musi-kalische Welten gekonnt miteinander verschmelzen. Mit einer eigens für das Liszt Festival Raiding kreierten und arrangierten Hommage an Toni Stricker tragen Ferry Janoska & Freunde den unverwechselbaren pannonischen Stil des legen-dären Geigers und Komponisten weiter. „Mozart Pur“ heißt das -Motto bei Geigenvirtuosen Benjamin Schmid & Freunde. Es wartet ein Abend voll Violinsonaten, Kammermusik und himmlischer Klänge Wolfgang Amadeus Mozarts, die Raum für Wunderwerke des gemeinsamen musikalischen Dialogs schaffen. In gewohnter Liszt-Manier bilden auch im Oktober die Klavierkonzerte das Zentrum des musikalischen Reigens. Volle Frauen-Power versprechen die erstklassigen Pianistinnen Olga Scheps, Maya Ando und Maria Radutu in der Konzertreihe „-Kosmos Klavier“.

Bis 22. 10. 2023

lisztfestival.at