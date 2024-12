Kleeblatt und Glücksschweine: So viel geben wir zu Silvester aus

Nach Weihnachten bleibt die Kauflaune hoch: Der Jahreswechsel sorgt für einen weiteren Umsatzschub im Handel. Besonders beliebt sind kulinarische Spezialitäten, eine Flasche Sekt und kleine Glücksbringer, mit denen sich viele Österreicher:innen auf das neue Jahr einstimmen.

Laut einer aktuellen Erhebung des Handelsverbands investieren die Menschen in Österreich heuer im Durchschnitt 126 Euro pro Kopf in Silvester-Feierlichkeiten. „ Rund 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden damit in den letzten Tagen im alten Jahr umgesetzt – ein wichtiger Umsatzschub für die heimischen Händler“, fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die wichtigsten Ergebnisse des neuen Consumer Checks zusammen.

Die Ausgaben im Bundesländer-Vergleich

Wien führt das Ranking mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben an: Hier werden durchschnittlich 139 Euro für Silvester ausgegeben, gefolgt von Oberösterreich und Salzburg mit jeweils 134 Euro. Weniger investiert man in der Steiermark und Kärnten, wo die Pro-Kopf-Ausgaben bei 112 Euro liegen. Niederösterreich, Burgenland, Tirol und Vorarlberg liegen mit 120 Euro im Bundesschnitt.

Am meisten profitiert der Lebensmittel- und Getränkehandel von diesen Ausgaben, gefolgt von Branchen wie Papierwarenhandel, Baumärkten, Modegeschäften und Verkaufsständen, die Glücksbringer und Partyzubehör anbieten.

Was landet im Einkaufswagen?

Abseits des regulären Wocheneinkaufs werden für die Silvesterparty oder das Neujahrsessen vor allem folgende Produkte gekauft:

Glücksbringer (52 %)

Besondere Lebensmittel (48 %)

Sekt, Champagner und andere alkoholische Getränke (47 %)

Besondere Süßigkeiten (23 %)

Alkoholfreie Spezialitäten (18 %)

Pyrotechnik und Feuerwerkskörper (14 %)

Deko-Artikel (13 %)

Party-Artikel wie Konfetti und Partyhütchen (12 %)

Neue Kleidung (6 %)

Parfümerie- und Stylingprodukte (6 %)

Öffnungszeiten rund um den Jahreswechsel

Zwischen Weihnachten und Silvester ist der Handel nicht nur für den Kauf von Partyzubehör gefragt, sondern auch durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken, die etwa zehn Prozent des Weihnachtsgeschäfts ausmachen.

Am 31. Dezember gelten spezielle Öffnungszeiten:

Der Handel darf generell bis 17 Uhr geöffnet haben.

Der Lebensmittelhandel kann bis 18 Uhr offenhalten.

Süßwarengeschäfte, Blumenhandlungen und Verkaufsstände für Silvesterartikel dürfen sogar bis 20 Uhr öffnen.

Einzelne Händler können jedoch individuell frühere Schließzeiten wählen.