Klimabildung für alle: Wiens Klima-Campus wächst

Bildung ist ein Schlüssel für nachhaltigen Wandel. Deshalb startete die Stadt Wien vor einem Jahr den Klima-Campus. Die Plattform www.wien.gv.at/klima-campus/ bietet umfangreiches Wissen und zahlreiche Mitmach-Angebote für alle Altersgruppen – von Podcasts über Klima-Ausstellungen bis hin zu Workshops und Stadtspaziergängen.

Der Klima-Campus richtet sich an alle Wiener: Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Besonders Pädagoginnen in Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen finden hier wertvolle Materialien. „Bereits über 200 verschiedene Angebote sind online abrufbar“, so Klimastadtrat Czernohorszky. Denn: „Gemeinsam können wir unser Klima schützen und das Leben in unserer Stadt verbessern“. Wer stets informiert bleiben möchte, kann den monatlichen Klima-Campus-Newsletter abonnieren. Dieser liefert aktuelle Veranstaltungshinweise, Workshops und spannende Lernmaterialien.

Klimabildung erlebbar machen

Die Stadt Wien setzt nicht nur auf digitale Bildung, sondern bringt Klimathemen direkt zu den Menschen. Erlebnisstände bei Veranstaltungen ermöglichen es, Wissen spielerisch zu vermitteln. Besonders die Wiener Klimatour sorgt für Begeisterung: Interaktive Ausstellungen und mobile Lastenfahrräder laden zum Experimentieren und Mitmachen ein. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen und Lösungen aufzuzeigen. Gemeinsam mit engagierten Vereinen und Initiativen verfolgt die Stadt das Ziel, Klimaschutz erlebbar und aktiv gestaltbar zu machen.

Wiener Klimabildungs-Manifest

Was macht gute Klimabildung aus? In einem partizipativen Prozess hat die Stadt Wien ein Manifest zur Klimabildung entwickelt. „Wir möchten alle einladen, sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen“, erklärt Andreas Januskovecz, Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten. „Klimazusammenhänge sollen emotional erfahrbar sein und möglichst viele Menschen befähigen, klimafreundlich zu handeln.“ Das Manifest setzt auf zehn zentrale Prinzipien: Es betont unter anderem die Wichtigkeit generationenübergreifender, gendergerechter und sozial einbindenderer Bildungsangebote. Das Dokument ist online zum Nachlesen abrufbar.

Klimabildung im Stadtbetrieb

Auch innerhalb der Stadtverwaltung wird das Thema Klimaschutz verstärkt. Die über 63.000 Mitarbeitenden der Stadt Wien leisten täglich einen Beitrag zur Klimaneutralität. Ab 2025 werden daher interne Weiterbildungen und Vernetzungsveranstaltungen zur Klimabildung intensiviert, um nachhaltiges Handeln in allen Bereichen der Stadtverwaltung weiter zu fördern.