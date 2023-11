Klimafittes Konzept für Äußere Mariahilfer Straße

Begrünung, Radweg und breitere Gehsteige

Die Wünsche der Menschen aus dem Grätzl sind ein klares Mandat für ein zukunftsfittes Konzept, das nun in die Planung geht. Radfahrer können sich auf einen neuen, baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg freuen. Breitere Gehsteige laden künftig zum Flanieren ein, mehr Bäume und Begrünung sorgen für höhere Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig wird garantiert, dass öffentliche Verkehrsmittel ungehindert fahren können, sprich, sich die Gleise nicht mit Autos teilen müssen. Planungsstadträtin Ulli Sima: „Die Straßenbahn darf nicht ausgebremst werden, denn auf den beiden Linien in der Äußeren Mahü sind täglich rund 20.000 Menschen unterwegs. Die Strecke ist damit eine der wichtigsten Verbindungen in den Westen Wiens.“