ASKÖ-Freifläche auf der Schmelz: Jetzt wird’s ernst!

Nach vielen Jahren des Wartens biegt eine Initiative – endlich – in die Umsetzungsspur ein: „Sommer auf der Schmelz“ heißt es auf einem Teil des ehemaligen ASKÖ-Platzes.

Die gute Nachricht: Die seit zwei Jahren brachliegende Fläche gegenüber dem Spielplatz auf der Schmelz wird ab Mai bespielt. Die fast so gute Zweitnachricht: Richtig umgebaut zum Park wird dort erst 2025, bis dahin gibt es ein Zwischenprojekt mit dem Namen „Sommer auf der Schmelz“. Aber auch das bietet Kindern und Jugendlichen schon ­einiges, wie das Wiener Bezirksblatt exklusiv erfuhr.

Sommer-Betreuung

Und zwar: Von Mai bis ­September in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 15 Uhr sowie verstärkt im Juli/August am Freitag und Samstag ab 11 Uhr bis Sonnenuntergang wird es Spiel und Spaß geben. Betreut werden die jungen Besucher von geschulten Juvivo-Mitarbeitern. Geplant sind ­Gokart-Parcours, Kunstprojekte, Zirkusakrobatik, ein Kost-Nix-Standl, Fußball- und Basketballfelder, eine Sandkiste, Bocciabahn, Sitz­gelegenheiten, Bastelstationen, Brett- und Kartenspiele. Alles, was das Herz ­begehrt. Klingt gut – und wird hoffentlich auch gut angenommen.

Und so sieht der Plan für den künftigen Umbau aus – er hängt in der Bezirksvorstehung zur Ansicht: