Klimaprojekt: Ein wilder Wein wächst an der Wien

Pilotprojekt sorgt für mehr Grün – und lässt die Wienflussmauer im 6. Bezirk künftig erblühen!

Denn auf einer Länge von fast 300 Metern ist an „der Wien“ die Anpflanzung von wildem Wein und anderen Kletterpflanzen geplant. Zusätzlich werden auf der Linken Wienzeile entlang des historischen Geländers zwischen Nevillebrücke und Wackenroderbrücke Bäume und Gräserbeete errichtet – Blaue Katzenminze, Lavendel und Tulpen sorgen hier außerdem für leuchtende Farbtupfer. „Die Vertikalbegrünung der Mauer und die Begrünung an der Linken Wienzeile sind nicht nur eine optische Aufwertung, sondern sollen auch das Mikroklima verbessern“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Klimafreundlich

Das Pilotprojekt wurde im vergangenen Jahr mit dem Mariahilfer Klimapreis ausgezeichnet – entsprechend groß ist auch die Freude bei Bezirkschef Markus Rumelhart über die jetzige Umsetzung, die im Einklang mit dem Hochwasser- und Denkmalschutz erfolgt: „Die Begrünung verhindert das Aufheizen der Steinmauer. Die Luft aus dem Wienerwald soll somit kühl bleiben.“ Bis Ende November soll das Projekt Schritt für Schritt realisiert werden.