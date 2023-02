Klimaprozession der Letzten Generation am Ring

Neue Woche, neuer Klimaprotest. Die Letzte Generation blockierte am Montagmorgen den Wiener Frühverkehr am Ring. Nachdem die Organisation in den letzten zwei Wochen den Morgenverkehr mit Klebeblockaden und Schüttaktionen aufhielt, wechselten die Aktivisten am 27. Februar ihre Strategie.

Forderungen

Anstatt sich auf die Fahrbahn zu kleben, zogen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten in einer Art „Klimaprozession“ über den Ring. Bei dem „Slow March“, wie die Letzte Generation ihre Kundgebung nennt, spazierten einige Mitglieder der Organisation mit Spruchtransparenten über die Ringstraße höhe Burgtor. Die Polizei löste die Veranstaltung schnell auf.

Zu den zentralen Forderungen der Letzten Generation gehört neben einem gesetzlichen Fracking-Verbot, das Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen. Die Mitglieder möchten mit ihren Protest auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe aufmerksam machen.