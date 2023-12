Klimateam: Diese Projekte werden nun umgesetzt

Das zweite Pilotjahr des Wiener Klimateams geht zu Ende: Drei Bürger-Jurys haben entschieden, welche Projekte in den Bezirken Mariahilf, Währing und Floridsdorf in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Und noch etwas steht fest: Das 2022 gestartete Mitmachprojekt wird fixer Bestandteil der Wiener Beteiligungskultur.

Aus rund 100 Projektentwürfen wurden 34 ausgewählt, davon sieben in Mariahilf, sechs in Währing und 21 in Floridsdorf. Rund 1.300 Ideen sind im April und Mai in den drei Bezirken zusammengekommen, die anschließend von Experten der Stadt auf Umsetzbarkeit, ihre Wirkung auf das Klima und ihren Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit geprüft wurden. Zusätzlich wurde untersucht, ob die Kapazitäten und Ressourcen in der Stadt vorhanden sind, um die Ideen umzusetzen.

Die Mariahilfer Klima-Projekte

Im 6. Bezirk hat sich die Jury für Projekte entschieden, die zur Begrünung, Verkehrsberuhigung und mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum beitragen sowie nachhaltiges und gemeinschaftliches Kochen, die Erzeugung erneuerbarer Energien und nachhaltige Mobilität mittels E-Lastenrad ermöglichen. „In Mariahilf wissen wir, dass Bürger-Beteiligungen der Garant für die besten Ideen und Ergebnisse sind“, bedankt sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart für das große Engagement.

Die Währinger Klima-Projekte

Die Währinger Jury hat sich für sechs Projekte entschieden: Im 18. Bezirk sollen neben Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Bepflanzung und Neugestaltung des öffentlichen Raums auch der selbständige Schulweg von Kindern unterstützt und zur Mobilität ohne eigenes Auto motiviert werden. „Es ist für mich immer wieder eine Freude, wie groß das Engagement der Währinger für ihren Bezirk ist. Ich freu mich auf die Umsetzung der ausgewählten Projekte“, so Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Die Floridsdorfer Klima-Projekte

In Floridsdorf hat sich die Jury auf 21 Projekte geeinigt. Sie reichen von Maßnahmen zur Förderung von Radverkehr über Begrünung, Beschattung und Neugestaltung des öffentlichen Raums bis zur Gründung einer Erneuerbare-Energiegemeinschaft und Bewusstseinsförderung. Bezirksvorsteher Georg Papai freut sich auf die Umsetzung: „Die 21 Projekte für den 21. zeigen, dass wir in Floridsdorf zusammen an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, unseren Bezirk noch lebenswerter und klimafreundlicher zu machen. Danke an alle, die das möglich gemacht haben.“

Klimateam wird 2024 fortgesetzt

In den kommenden Wochen werden die Erkenntnisse der begleitenden Evaluierung der beiden Pilotjahre genau analysiert und in die Weiterentwicklung des Klimateams einfließen. Fest steht, dass das Projekt in einem veränderten Zyklus ab dem Spätsommer 2024 fortgeführt wird. Weitere Details zur Fortsetzung werden im Frühjahr präsentiert.

