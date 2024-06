Weltweit Spitze: Schilddrüsen-Operation ohne Narben

Eine innovative Operationsmethode zur Entfernung der Schilddrüse macht die Klinik Landstraße zum Spitzenreiter Österreichs in der Schilddrüsen-Chirurgie.

Rund ein Viertel aller Erwachsenen leidet im Laufe des Lebens unter Schilddrüsenknoten. Meistens können sie mit Medikamenten behandelt werden und sind gutartig. Bei verdächtigen Knoten, gesichertem Schilddrüsenkrebs oder einer nicht therapierbaren Schilddrüsenüberfunktion ist jedoch oft eine Operation und eine Entfernung notwendig. Die Klinik Landstraße setzt hier eine neue Operationsmethode ein.

Kosmetischer Vorteil: keine sichtbare Narbe mehr

Herkömmlich geschieht eine Operation über einen Schnitt am Hals. (Kocher’scher Kragenschnitt), zurück bleibt eine mitunter sichtbare Narbe. Die Chirurgische Abteilung der Klinik Landstraße hat sich als mögliche Alternative für die neue narbenlose Schilddrüsen-Operation entschieden. „Bei der Transoralen Entfernung präparieren wir den Zugang zur Schilddrüse über den Mund der Patienten. Auf diese Weise entsteht keine sichtbare Narbe am Hals”, erläutern Michael Hermann, Vorstand der Chirurgischen Abteilung in der Klinik Landstraße, und sein leitender Oberarzt Thomas Grabner den großen kosmetischen Vorteil.

Mehr Schutz mit Neuromonitoring und Laserstrahlen-Diagnostik

Bei einer Schilddrüsenoperation sind Verletzungen der Stimmbandnerven oder Schädigungen der Funktion der Nebenschilddrüsen mögliche Risiken. Um diese zu minimieren, setzt das Team der Chirurgischen Abteilung neben mikrochirurgischen Techniken zur Schonung der Stimmbandnerven das Neuromonitoring ein. „Auf diese Weise können wir bereits während der Operation den Stimmbandnerv stimulieren und seine Funktionalität sicher überprüfen“, so Hermann. In unmittelbarer Nähe zur Schilddrüse liegen die Nebenschilddrüsen. Um sie vor Verletzungen zu schützen, kommt eine völlig neue Methode zum Einsatz. „Mithilfe der Autofluoreszenz-Diagnostik beleuchten wir die Nebenschilddrüsen mit Laserstrahlen. Dadurch werden sie und ihre genaue Lage auf dem Monitor deutlich sichtbar“, erläutert Hermann. Das Verletzungsrisiko während einer Schilddrüsen-Operation reduziert sich so signifikant.

Österreichweit einzigartige Leistung

In der größten Schilddrüsenambulanz des Landes auch dem einzigen zertifizierten Referenzzentrum für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie in Österreich werden pro Jahr rund 1.000 Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-Operationen durchgeführt. Mit der neuen Operationsmethode stärkt die Klinik Landstraße ihre Position als Schilddrüsen-Kompetenzzentrum des Landes. Mittlerweile führen die Chirurgen der Klinik österreichweit Schulungen dazu durch.

