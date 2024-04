Klosterneuburg: Motorrad Testtag am Scheiblingstein

Am 27. April können Motorrad-Enthusiasten beim RAINER Testtag am Scheiblingstein bei Klosterneuburg die neuesten Yamaha Modelle in Augenschein nehmen und bei geführten Probefahrten auch gleich ausprobieren.

Mit den steigenden Temperaturen steigt bei Motorradfans auch die Lust auf eine Ausfahrt. Wer gerade überlegt in ein neues Zweirad zu investieren oder einfach einmal ein neues „Gefährt“ ausprobieren möchte, sollte sich den 27. April freihalten. Beim Motorrad Testtag bietet RAINER die Möglichkeit sich über neue Yamaha Modelle zu informieren und diese auch gleich zu testen. All das in der malerischen Landschaft des Scheiblingstein bei Klosterneuburg, gleich vor den Toren Wiens.

„Unser erfahrenes Team freut sich, die Gäste des Testtags bei geführten Probefahrten in der idyllischen Umgebung des Scheiblingstein zu begleiten und sämtliche Fragen rund um die neuen Yamaha Modelle zu beantworten“, lädt Max Lemberger, Prokurist der RAINER Gruppe, ein.

Alle, die auf der Suche nach Jacken, Hosen, Helmen und sonstigen Accessoires sind, die beim Motorradfahren Schutz und Komfort bieten, werden beim Motorrad Testtag ebenfalls fündig. Zweirad-Bekleidung kann bei der Veranstaltung anprobiert und erworben werden.

TIPP: Das ausgezeichnete Landgasthaus am Scheiblingstein steht für kulinarische Köstlichkeiten zur Verfügung. Der Motorrad Testtag eignet sich auch bestens für einen Familienausflug, da sich zum Beispiel in unmittelbarer Umgebung ein Bogenparcours zum Ausprobieren findet.

Die Details

Wann: Samstag, 27.4.2024, 9 bis 17 Uhr

Wo: Landgasthaus Scheiblingstein, Tullner Straße 5, 3400 Klosterneuburg

Informationen und Anmeldung auf: https://rainer.co.at/unternehmen/aktuelles/rainer-testtage-2024.html