Klub+ All Breitenlee: Ein neuer Treffpunkt für alle Generationen

Mit einem farbenfrohen Festakt wurde am 24. April 2025 der neue Generationen-Treff Klub+ All in Breitenlee eröffnet. Rund 500 Nachbar*innen ließen sich das Ereignis nicht entgehen und feierten ein fröhliches Miteinander.

Buntes Programm und prominente Gäste

Von 11:30 bis 17:00 Uhr wurde ein vielfältiges Programm geboten: Schwungvolle Tanzeinlagen wie Line Dance, Salsa und Walzer sorgten für Stimmung, eine Trommelformation begeisterte das Publikum und ein spannendes Quiz weckte den Ehrgeiz der Gäste. Auch der Amtsführende Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Peter Hacker, war vor Ort und zeigte sich begeistert:

„Wien ist eine Stadt des Miteinanders. Dieser Klub zeigt, wie Senior*innen aktiv bleiben und gemeinsam mit jungen Menschen ihren Stadtteil gestalten.“

Bürger*innenbeteiligung wird großgeschrieben

Auch Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt, hob die besondere Bedeutung des neuen Klubkonzepts hervor: Die Mitglieder gestalten das Programm aktiv mit und schaffen so ein lebendiges Angebot für alle Generationen. Der Klub steht nicht nur Senior*innen offen, sondern lädt auch jüngere Menschen ein, gemeinsam Projekte umzusetzen und die Nachbarschaft zu beleben.

Ein modernes Zuhause für Gemeinschaft

Der Klub+ All ist ein barrierefreier Treffpunkt mit großzügigen Gemeinschaftsräumen, einer offenen Küche, einer Kinderlandschaft und einem einladenden Außenbereich. Das täglich wechselnde Programm entsteht in enger Abstimmung mit den Mitgliedern und reicht von Festen und Ausflügen über Koch- und Spieleabende bis hin zu Fitnessangeboten und Fachvorträgen.

Stimmen aus der Nachbarschaft

Madlena Komitova, Leiterin der Pensionist*innenklubs der Stadt Wien, betont: „Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Aktivitäten fördern die Gesundheit und das Gemeinschaftsgefühl.“

Auch die Klubbesucherin Frau Christa zeigt sich begeistert: „Das Klub-Leben ist für mich eine absolute Bereicherung. Ich freue mich auf die vielen Fitness-Angebote und die netten Begegnungen.“

Wiener Klubs: Seit 80 Jahren eine Erfolgsgeschichte

Der neue Treffpunkt in Breitenlee steht exemplarisch für die 135 Pensionist*innenklubs in Wien, die seit acht Jahrzehnten die Lebensqualität älterer Menschen steigern und die Gemeinschaft fördern. Für das leibliche Wohl bei der Eröffnung sorgte das exzellente Catering der Häuser zum Leben – inklusive preisgekrönter Patisserie und den charmanten „Oma/Opa-Hosts“.