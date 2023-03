Konzert in Grinzing am 9. März

Das „Lady.Zimmer“ ist die Frauenkonzertreihe der Musikerin Kathi Kallauch. Hier treten ausschließlich Singer-Songwriterinnen auf, die ihre Songs selber schreiben und performen.

Unterstützung für iranische Frauen

Die Künstlerinnen der Veranstaltungsreihe kommen aus unterschiedlichen Genres und singen auf Deutsch, Englisch und im Dialekt. Sie performen ohne Band und ohne Showeffekte – pur, authentisch und von höchster Qualität. Mit den Konzerten wird immer ein Zweck unterstützt, der weniger privilegierte Frauen stärkt. Diesmal wird der Erlös an die Awareness-Kampagne „My Sister“ gespendet, die von österreichischen Exiliranern, der Wiener NGO „Women without Borders“ und der „People Share Privatstiftung“ initiiert wurde. Das Projekt bekundet Solidarität mit iranischen Frauen und den Protestierenden im Iran, wo seit Anfang Dezember, bei der ersten von Frauen und jungen Mädchen angeführten Revolution, mehrere Demonstranten hingerichtet wurden und die Brutalität des Regimes nicht nachlässt.

Der nächste Termin findet am Donnerstag, 9. März, ab 18:30 Uhr in der Weinbar Gemischter Satz (Cobenzlgasse 4, Endstation 38er) in Grinzing statt. Es treten die Künstlerinnen Änn, Helena May, Arnela Graf, Leelah Sky, Anne Eck und Karin Kienberger auf.

Reservierungen unter: info@wienerkulturevents.at