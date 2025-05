Tipp: Die lange Nacht der Kirchen in Döbling

Eine außergewöhnliche Aktion hat sich die Pfarre in Neustift am Walde für die heurige „Lange Nacht der Kirche“ einfallen lassen.

Die Lange Nacht der Kirchen findet in ganz Österreich in mehr als 2.500 Veranstaltungen in rund 700 Locations statt, davon 800 Veranstaltungen in 180 Kirchen auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien.

Messwein-Verkostung

Mit einer außergewöhnlichen Messweinverkostung für die Besucher will man in Neustift (19. Bezirk) den Menschen Einblick in die kirchlichen Traditionen vermitteln. Was zeichnet einen Messwein aus und wie schmeckt er? Interessierte können dies in Neustift am Walde selbst herauszufinden: Kirche Neustift am Walde in der Eyblergasse 1, 1190 Wien, am 23. Mai von 18 – 24 Uhr.

Highlights in anderen Bezirken

Einige Highlights gibt es auch in den anderen Bezirken. Die detailierte Suche für den 23. Mai in online möglich: Lange Nacht der Kirchen

Ein Bericht von Gerhard Krause