Kostenlose Führungen am Tag der Fremdenführer

Bereits zum 35. Mal wird es heuer einen „Welttag der Fremdenführer“ geben. Die Veranstaltung wird vom Verein der geprüften Wiener Fremdenführer organisiert und an zwei Tagen ausgetragen (23. und 25. Februar).

Die Events sind eine Gelegenheit, die Arbeit und Bedeutung der Fremdenführer für den Tourismussektor zu erleben und zu würdigen. Alle Führungen und Vorträge sind gratis.

„Inklusiver Welttag“ im Mozarthaus

Am 23. Februar gibt es den „Inklusiven Welttag“, der im Mozarthaus Vienna ausgerichtet wird und ein umfangreiches und kostenloses Programm für gehörlose, sehbehinderte und blinde sowie für demenzkranke Menschen bietet. „Ein ganzer Tag ist der inklusiven Kulturvermittlung gewidmet“, freut sich Vereinspräsidentin Christa Bauer, „und das ist einzigartig in Österreich!“

„Welttag“ in Favoriten

Am 25. Februar findet dann der „Welttag“ in Favoriten in Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung statt, und zwar anlässlich der Gründung des Bezirks vor 150 Jahren. Es werden den ganzen Tag hindurch drei verschiedene Führungen, zum Teil auch in Fremdsprachen, sowie sechs Vorträge auf Deutsch geboten – und das alles kostenlos.

„Unsere Gäste dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen“, so Bauer, die mit vielen Kollegen beweisen möchte, dass Wien auch außerhalb des Stadtzentrums viel zu bieten hat. „Schon alleine die Geschichte des Bezirks ist spannend, es gibt viele interessante, meist wenig bekannte Gebäude, und einige davon wollen wir bei unserem Welttag zeigen“. An diesem Tag wird auch das Bezirksmuseum Favoriten (Olof Palme-Hof, Ada-Christen-Gasse 2b, 1100 Wien) geöffnet sein.

