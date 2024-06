Kühles Kopferl zur EM: „Fanzone“ in The Mall

In der „Fanzone“ von Wien Mitte The Mall ist bis 14. Juli wetterfestes und klimatisiertes Public Viewing für die ganze Familie angesagt. Der Eintritt ist frei.

So manches Match bei der Fußball-Europameisterschaft wird für höheren Puls und leichte Wallungen sorgen. Damit man kühlen Kopf bewahren kann, hat das Einkaufscenter Wien Mitte The Mall mit einer eigenen wetterfesten und klimatisierten „Fanzone“ für perfekten Komfort gesorgt.

Da schlagen Fußball-Fan-Herzen höher

Um beim Sportereignis des Jahres ordentlich mitfiebern und mitjubeln zu können, wurde die „Fanzone“ mit Kunstrasen, bequemer Bestuhlung, Fußball-Deko und einem 5 x 5 Meter großen XXL-LED-Großbildschirm mit Dolby-Surround-Sound ausgestattet. Das fühlt man sich gleich wie im Stadion! So können große und kleine Freunde des runden Leders bei Regen oder Sonnenschein jedes Spiel beim Public Viewing genießen. „Wir möchten unseren Besuchern ein abwechslungsreiches Public Viewing bieten. Der Fokus liegt auf Familienunterhaltung, sodass Groß und Klein gemeinsam die Spiele in einer wetterunabhängigen und sicheren Atmosphäre genießen können”, sagt Florian Richter, Centermanager von Wien Mitte The Mall.

Familienfreundliches Public Viewing

Das größte innerstädtische Einkaufszentrum in Wien bietet dabei auch ein familientaugliches Rahmenprogramm, das keine Langeweile aufkommen lässt. Eine Fotobox steht zur Verfügung, bei der man Fotos von sich als Fußballspieler im Stil der beliebten Sammelbilder machen kann. Bei der Fotowand kommt dann gleich die ganze Familie ins Spiel. Tippgewinnspiele mit tollen Preisen und natürlich die Top-Gastronomie in The Mall versüßen die Spielpausen während eines Matchs oder machen die Vorfreude darauf noch größer.

14. Juni bis 14. Juli 2024

„Fanzone“, Wien Mitte The Mall

Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Eintritt frei!

www.wienmitte-themall.at