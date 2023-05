Künstlerisches „Duett“ mit einer Tinkerstute

Doppelter Kunstgenuss am 20. Mai in der Osteria Allora am Wallensteinplatz: Die Brigittenauer Malerin Waltraud Votter präsentiert Berge, Bäume und Blumen, die Schriftstellerin Kloimstein ihre Bücher.

Und wieder gibt es einen wunderbaren Grund, ausführlich über die Osteria ­Allora am Wallensteinplatz 5 zu berichten – und zwar erneut in doppelter Form: Denn am 20. Mai findet ab 20 Uhr ein echtes „Duett“ statt, ein zweifaches Kunsterlebnis, organisiert von „bilder.worte.töne“. Auf der einen Seite präsentiert di Brigittenauer Malerin Waltraud Votter, die auch zahlreiche politische Funktionen innehat, ihre von Natur inspirierten Bilder. Dazu gehören die drei Werkgruppen Berge, Bäume und Blumen in Pastell-, Acryl- und Aquarellmalerei. Bevorzugte Motive sind die Berglandschaften ihres Lieblings-Urlaubsorts Hinterstoder. Die Bilder sind bis zum 16. Juni in der Osteria zu bewundern.

(C) Kunst-Projekte: Waltraud Votter präsentiert am 20. Mai ihre Bilde.

„Miss Maggie Lucifer“

Aber zu einem „Duett“ gehören natürlich zwei: Und so erzählt die Schriftstellerin und Pädagogin Doris Kloimstein von „Miss Maggie Lucifer“, die weltweit einzige literarisch tätige Tinkerstute. Die Autorin ist ihre reiterische Trainerin und lässt sie immer wieder gerne zu Wort kommen. Sowohl Votter als auch Kloimstein sind stolze Mitglieder des Vereins „kunst-projekte“.