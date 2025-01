Kultur in den Bezirken mit Rabenhof-Feeling

Das „Rabenhof-Feeling in den Bezirken” geht weiter, auch 2025 gibt‘s Erfolgsshows und Publikumslieblinge in den VHS-Veranstaltungszentren in Floridsdorf, Liesing, Favoriten und in der Seestadt.

Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen bringt das Rabenhof Theater auch 2025 wieder Publikumslieblinge in die Bezirke. Stefanie Sargnagel, Andreas Vitásek, Ursula Strauss, Ernst Molden und viele mehr freuen sich, in den VHS-Veranstaltungszentren präsent sein zu können. Seit Herbst 2022 ist das Gemeindebautheater der Herzen höchst erfolgreich mit ausgewählten Produktionen in den sogenannten Flächenbezirken aktiv, um die Bezirkskultur zu beleben und das Publikum zu inspirieren.

Kulturerlebnis schenkt mehr Lebensqualität

„Kultur ist einer der wesentlichen Aspekte, der Wien mit all seinen Bezirken und Grätzeln einen besonderen Charme verleiht. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass alle Wienerinnen und Wiener Zugang zu vielfältigen kulturellen Angeboten in ihrer unmittelbaren Umgebung haben“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Die nachhaltige Zusammenarbeit zwischen dem Rabenhof Theater und den Wiener Volkshochschulen hat gezeigt, dass es gemeinsam möglich ist, großartige Produktionen und Künstler in die Bezirke zu bringen und Menschen für Kultur zu begeistern.“

Vitásek, Molden und Sargnagel „on tour“

Den Auftakt machen Andreas Vitásek (Spätlese – 24.1.) und Ernst Molden (Einzelgänze — 21.3.) in der VHS PAHO Favoriten. Weiter geht es mit beiden in der Kulturgarage in der Seestadt: Ernst Molden (Einzelgännge – 4.4.) und Andreas Vitásek (Spätlese – 5.4.). Erstmals bei Rabenhof-Feeling in den Bezirken ist Stefanie Sargnagel zu erleben: Sie kommt gemeinsam mit Sveamaus und Ulli Lust in das Veranstaltungszentrum Liesing (26.4.). Im Herbst geht es dann u. a. im Veranstaltungszentrum Floridsdorf weiter mit Uschi Strauss, Christian Dolezal und Karl Stirner an der Zither und ihrem Programm „Iba de gaunz oamen Leit“ von Christine Nöstlinger (27.9.).

Informationen und Tickets:

www.rabenhoftheater.com