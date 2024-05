Kulturmarathon: in 23 Tagen durch alle 23 Bezirke!

Beim WIR SIND WIEN.FESTIVAL wird die ganze Stadt vom 1. bis zum 23. Juni bei freiem Eintritt zur Bühne. Vom 1. bis zum 23. Bezirk erlebt man eine vielseitige und diverse kulturelle Reise durch ganz Wien.

Kunst und Kultur für alle gleichermaßen zugänglich zu machen ist der Anspruch, dem das Festival auch in seiner 16. Ausgabe treu bleibt. Die ganze Stadt wird mit einem abwechslungsreichen Programm bespielt. Gemeinsam mit der Bühne wandert eine Fotoausstellung durch alle Bezirke. „An ungewöhnlichen Orten zelebriert das Festival künstlerische Vielfalt in den Grätzeln“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Eröffnungskonzert im Vogelweidpark

Die feierliche Eröffnung von WIR SIND WIEN findet am 31. Mai im Vogelweidpark im 15. Bezirk statt. The Su´sis verzaubern ihr Publikum mit Energie und Charme. Sie nehmen das Publikum mit auf eine schwungvolle musikalische Reise in die 30er Jahre. Die beiden Musiker der Kult-Band Tanz Baby! erobern die Herzen mit schunkelnder Heimorgel, Rose am Jackett und ihren schönen Lieder im Gepäck.

Brücke zwischen Tradition und Moderne

Das umfangreiche musikalische Programm ist das Herzstück des Festivals und reicht von Klassik über Weltmusik, Pop und Rock bis hin zu Gabber und Punk. Es wird eine Brücke zwischen Tradition und Moderne geschlagen. Die Wiener Symphoniker begleiten das Festival in unterschiedlichen Ensembles die ganzen drei Wochen hindurch mit Kammermusik, Jazz und Blasmusik. Mozuluart und Ambassade Quartett zeigen eine einzigartige Verbindung von Klassik und afrikanischer Musik. Mit der Jazzwerkstadt Wien wird ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Bei Baulückenkonzerten wird dem Leerstand lautstark Leben eingehaucht und vieles mehr.

Erkundungstouren und Kinderprogramm

Die beliebten Stadterkundungstouren führen dieses Jahr bis an den äußersten Stadtrand nach Inzersdorf oder auf den Bisamberg, greifen das Thema Klima immer wieder auf und setzen sich mit Wien und seiner Historie auseinander. Eugene Quinn spürt jüdische Geschichte im 15. Bezirk auf und wandert auf den Spuren der unvergleichlichen Elisabeth T. Spira, während Austrofred mit seinem Magic Music Walk durch den 4., 5. und 6. Bezirk führt. Auch den kleinsten Bewohnern wird Unterhaltung mit Spielplatztheater, Workshops, Kinderkonzerten zum Mitmachen und Jugendtheater geboten.

Frauenpower im Fokus

Starke Künstlerinnen stehen bei Sistahood im Schloss Neugebäude auf der Bühne. Multitalent Denise Bourbon hostet auf der Tschauner Bühne eine PCCC* Show. Es wird auch zwei Poetry Slams von und für Frauen geben.

Lesung mit Robert Stadlober

Im Rahmen des Festival-Programms warten vielversprechende Lesungen. Unter anderem lädt Schauspieler Robert Stadlober mit Texten von Kurt Tucholsky zu einer Reise durch die Zeit. Auch die erfolgreiche Reihe Pop Picnic wird fortgeführt.

Mehr Infos sowie das gesamte Programm finden Sie hier.