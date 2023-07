Kultursommer Wien gastiert in Häusern zum Leben

Der Kultursommer Wien macht im Juli und August wieder in den Pensionisten-Wohnhäusern Station. Viele der Gratis-Konzerte sind öffentlich zugänglich.

In den schattigen Gärten und angenehm gekühlten Sälen der 30 Häuser zum Leben trifft man die Bewohner derzeit mit den Füßen mitwippend, mit Sitzen mittanzend und mitsingend und applaudierend an. Denn der Kultursommer Wien macht wieder in den Pensionisten-Wohnhäusern Station. Siglind Güttler, Kultursommer Wien-Leiterin: „Das Großartige ist, dass die Konzerte zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt. Zudem ist unser Angebot gratis!“

Ein Fixpunkt des Senioren-Sommers

Die Idee zu den Gartenkonzerten entstand während des ersten Lockdowns 2020, um den Bewohnern der Häuser zum Leben etwas Lebensfreude und Abwechslung zu bieten. Seitdem sind die Gartenkonzerte fixer Programmpunkt der Häuser zum Leben. Die gute Neuigkeit: Nachdem die Konzerte in den vergangenen Jahren pandemiebedingt exklusiv für Hausbewohner stattfanden, sind sie heuer, da wo es die Logistik erlaubt, auch für externe Gäste zugänglich.

Musikalisches Star-Aufgebot zum Null-Tarif

Geboten wird heuer eine Programmauswahl der Extraklasse: „Wir präsentieren diesen Sommer eine musikalische Vielfalt von Jazz, Swing bis hin zu Weltmusik. Der Schwerpunkt liegt weiterhin bei den bei den SeniorInnen so beliebten Wienerliedern“, so Lucas Vossoughi, Kurator der Gartenkonzerte der Häuser zum Leben. Unter den Künstlern finden sich Publikums-Lieblinge und Virtuosen der jeweilen Genres, und sogar der eine oder andere Welt-Star wird für Überraschungen sorgen. Mit dabei sind unter anderem vorstadtkollektiv, Trio Lepschi, Agnes Palmisano, Andy Lee Lang & Weana Gaude, Tommy und Constanze Hojsa mit Fifi Pissecker, Thamire, Sandra Pires und Wolfgang Tockner, Frau Thomas und Herr Martin, Freundschaftsspiel, Die Zwa Spezi und Mandys Mischpoche.

Der Kultursommer ist gratis

Im ganzen Juli und August finden in allen Häusern zum Leben gratis Konzerte des Kultursommer Wien statt. In vielen Häusern sind diese auch öffentlich zugänglich! Aber Achtung: Manche Konzerte sind exklusiv für die Bewohner, bei anderen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Informationen finden Sie hier.