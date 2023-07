Kultursommer: Wienerlieder im Haus Penzing

Am 25. Juli fand im Haus Penzing im Rahmen vom Kultursommer Wien ein Konzert des Wienerliedduos Koschelu – Fostel statt. Direktorin Alina Tarmann war ebenso wie die Bewohner restlos begeistert.

Auf Initiative von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler wurde der Kultursommer Wien im Jahr 2020 erstmals als Open-Air-Festival in den Bezirken und gleichzeitig als unterstützende Maßnahme für Künstler während der Coronapandemie veranstaltet. Der Erfolg der ersten beiden Jahre veranlasste die Stadt Wien nun dazu, eine langfristige jährliche Umsetzung des Kulturfestivals ins Auge zu fassen.

Gartenkonzerte in den Häusern des Lebens

Die sogenannten Gartenkonzerte bringen Live-Musik in Wiener Pensionistenhäuser, genauer gesagt: in deren Gärten. Eine Idee, die im ersten Lockdown 2020 entstand und seitdem ein Fixpunkt des Kultursommer Wien ist. Ziel ist es, auch die betagten Bewohner in das kulturelle Geschehen miteinzubinden und deren Lebensqualität zu fördern.

Wienerlieder vom Feinsten in Penzing

Im Haus Penzing freut man sich darüber, dass der Kultursommer in den Häusern zum Leben Einzug gefunden hat. Direktorin Alina Tarmann und der stellvertretende Bezirksvorsteher Ewald Lochner eröffneten die Veranstaltung, die wegen Schlechtwetters in den Festsaal verlegt werden musste, und hießen das Duo Koschelu – Fostel herzlich willkommen. Begleitet von Akkordeon und Gitarre stimmten die beiden Musiker Rudi Koschelu und Martin Fostel für die Zuhörer bekannte Melodien an.