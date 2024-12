Im Bahnhof Meidling blüht der verlorene Garten

Der Prónaygarten in Hetzendorf galt einst als einer der schönsten Biedermeiergärten seiner Zeit. Allerdings musste er 1839 dem Bau der Südbahnstrecke weichen. Jetzt erweckte ihn der Christian Kosmas Mayer als Kunstwerk im Bahnhof Meidling wieder “zum Leben”.

Rund 85.000 Fahrgäste nutzen täglich den Bahnhof Meidling, einen zentralen Knotenpunkt im Fern- und Nahverkehr. Die ÖBB modernisieren den Bahnhof seit 2022, um den Ansprüchen der Reisenden gerecht zu werden und den Aufenthalt angenehm zu gestalten. Der neue Wartebereich wurde bereits im Juli 2022 mit bequemen Sitzgelegenheiten und modernen Abfahrtsmonitoren ausgestattet. Nun haben die ÖBB auch die Aufgänge zu den Bahnsteigen sowie die Passage West des Meidlinger Bahnhofs neugestaltet. Neben der neuen Beleuchtung setzt man dabei auf Barrierefreiheit und – als besonderes Highlight – ein Kunstwerk, das die gesamte Passage ziert.

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl zeigt sich begeistert von der Modernisierung des Meidlinger Bahnhofs: „Ich freue mich sehr über die Modernisierung des Meidlinger Bahnhofs. Besonders schön ist das Kunstwerk gelungen. Die Meidlinger Biedermeiergärten machen den Start einer Reise genauso schön wie das Ziel. Wir brauchen eine gute ausgebaute klimafreundliche Verkehrsinfrastruktur – in Meidling, Wien und ganz Österreich.“

„Der verlorene Garten“ blüht wieder auf

Besonders ins Auge sticht das Kunstwerk „Der verlorene Garten“, das die mehr als 300 Quadratmeter entlang der Wand der Passage ziert. Die ÖBB haben die Installation in Kooperation mit der Stadt Wien und KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien ermöglicht. Der Künstler Christian Kosmas Mayer nimmt in seinem Werk Bezug auf den historischen Prónaygarten in Wien-Hetzendorf. Dieser galt als einer der schönsten Biedermeiergärten seiner Zeit, musste jedoch 1839 dem Bau der Südbahnstrecke weichen, für die auch der Bahnhof Meidling errichtet wurde.

Das Fehlen bildlicher Darstellungen des Gartens in den Archiven inspirierte Mayer zu einer spekulativen Rekonstruktion. Christian Kosmas Mayer beschreibt den Prozess so: „Auf Basis meiner historischen Recherchen habe ich zunächst Zeichnungen des Gartens angefertigt und sie anschließend von einer auf Biedermeierkunst trainierten künstlichen Intelligenz überarbeiten lassen. In einem mehrstufigen kreativen Wechselspiel zwischen meinen Bearbeitungen und den Ergebnissen der KI entstanden Darstellungen, die auf Fakten beruhen und dennoch reine Fantasie sind. Für mich sind es Imaginationen der verlorenen Bilder dieses längst verschwundenen Gartens.“

Dank dieser visionären Darstellungen können Reisende visuell in eine vergangene Zeit eintauchen, während sie den Bahnhof durchqueren.