Kunsthalle: Brüste-Schau noch bis zum 14. April

„Darker, Lighter, Puffy, Flat“ ist eine Gruppenausstellung in der Kunsthalle Wien (MQ, Neubau), die der „Bedeutung der Brust in unseren Kulturen, Gesellschaften und Kunstgeschichten“ nachgeht. Die besuchenswerte Schau ist noch bis 14. April zu sehen.

Die Ausstellung versammelt internationale und lokale Künstler, die sich alle auf die eine oder andere Weise mit der Brust, den durch sie hervorgerufenen Spannungen, ihrer Sinnlichkeit und Verspieltheit auseinandersetzen. Brüste – vor allem die von Frauen – seien, so die Kuratoren, „in jedem Bereich unseres Lebens präsent“ – in der Werbung, in Alltagsgesprächen bis hin zur Darstellung von Frauen in Filmen und Videospielen.