Landstraße: Kunstmesse am Areal des Eislaufvereins

„Wenn Kunst, dann nur das Beste“, lautet ein Zitat des US-Industriellen Jean Paul Getty. Der Wiener Kunstmesse-Veranstalter Wolfgang Pelz hat den Getty-Satz heuer zum Motto der Kunstmesse „Art Austria Highlights“ am Platz des Wiener Eislaufvereins gemacht.

Bei der Art Austria Highlights (28. September bis 1. Oktober) bekommt das Publikum Höhepunkte des Kunstschaffens der Epochen Wien um 1900, Klassische Moderne, Kunst nach 1945, Zeitgenössische Kunst und Fotografie zu sehen (und selbstverständlich auch zu kaufen). Schauplatz des Geschehens ist wieder eine temporäre Kunsthalle auf dem Areal des Wiener Eislauf-Vereins (3., Lothringerstraße 22).

45 Aussteller bei der heurigen Kunstmesse

Bei „Art Austria Highlights“ wird die Halle von 45 Ausstellern, alle von der ersten Ausgabe an dabei, und einigen neuen Ausstellern aus Deutschland, der Schweiz und Italien bespielt. Pro Stand stehen Flächen bis zu 120 Quadratmetern zur Verfügung. So können die ausgestellten Kunstschätze optimal, nämlich in musealer Form, präsentiert werden. art-austria.info