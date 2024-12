Am 24.12. nicht alleine sein: Klubs laden Senioren ein

Die Pensionist*innenklubs der Stadt Wien und die „Häuser zum Leben“ laden am 24. Dezember die Senioren herzlich zu einem weihnachtlichen Beisammensein ein.

Diese besondere Veranstaltung, die an insgesamt 20 Standorten in Wien stattfindet, bietet älteren Menschen die Möglichkeit, den Heiligen Abend in Gesellschaft zu verbringen.

Besinnliche Atmosphäre

Mit Punsch, weihnachtlichem Gebäck und Musik schaffen die Klubs und Wohnhäuser eine gemütliche und besinnliche Atmosphäre. Adventgeschichten und Gedichte stimmen auf das Fest ein und versüßen den Nachmittag. Als besondere Überraschung hält das Christkind eine kleine Leckerei aus der Patisserie der Häuser zum Leben für die Gäste bereit.

Begegnung & Zusammenhalt

Das „Weihnachtliche Beisammensein“ ist mehr als nur eine Feier – es ist ein Zeichen für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Gerade für Senioren, die an den Feiertagen sonst vielleicht allein wären, bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und in fröhlicher Runde den Weihnachtsabend zu genießen.

Informationen & Anmeldung

Wer dabei sein möchte, findet alle Informationen zu den Standorten und Zeiten auf der Webseite www.dieklubs.at oder kann die Klub-Hotline unter der Telefonnummer 01/313 99 170 112 kontaktieren. Eine Anmeldung wird erbeten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.