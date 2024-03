Landstraße: Dachgleiche des Handball House

Ein Haus für den Handball: Auf 6.000 Quadratmeter Fläche entsteht in Neu Marx ein neues Headquarter für die Vernetzung der europäischen Handballverbände. 120 Mitarbeiter werden dort in multimedialen Büros arbeiten.

Der Immobilienentwickler RPHI und der Generalunternehmer Strabag freuen sich über die Dachgleiche des European Handball House. Dies markiere „einen bedeutenden Meilenstein in der Bauphase des Projekts“. Das moderne Gebäude entsteht in Neu Marx an der Adresse Baumgasse 60A und wird das neue Headquarter der European Handball Federation (EHF) sein.

Eigenes TV-Studio für neues Headquarter

Mit einer Fläche von 6.000 Quadratmetern soll das European Handball House als „Knotenpunkt für die internationale Zusammenarbeit der europäischen Handballverbände“ mit seinen 350 Klubs dienen. Mit modernen Büroflächen für die Mitarbeiter aus 25 Ländern sowie Vortragssaal und einem eigenen TV-Studio wird das Gebäude höchsten Ansprüchen gerecht. Die Fertigstellung des Headquarters ist bis Ende 2024 geplant, zeitgleich mit der Handball-EM in Wien. www.eurohandball.com