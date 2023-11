Landstraße: Junge Künstler spielen für „Kirche in Not“

Nachwuchskünstler laden am Sonntag, 3. Dezember (19 Uhr) in der Herz-Jesu-Kirche (Landstraßer Hauptstraße 137) zum Benefiz-Konzert „Hört, es singt und klingt mit Schalle!“. Das Solisten-Ensemble des Konzertes präsentiert die schönsten Adventlieder der Kirchenmusik.

Geht man nach den Verantwortlichen der Organisation „Kirche in Not“, dann war Christsein in vielen Regionen der Welt noch nie so gefährlich wie heute. Ob im Bürgerkrieg im Sudan, in Burkina Faso oder in Lateinamerika oder auch auf den medial derzeit präsenteren Kriegsgebieten – die Lage ist für viele Christen weltweit mehr als prekär. Daher setzen sich junge Künstler für die verfolgten Christen ein.

Vorweihnachtliche Köstlichkeiten

„Nach dem Konzert treffen wir uns zu einem Ausklang gemeinsam mit den Künstlern mit vorweihnachtlichen Köstlichkeiten im Kloster“, erklären die Organisatoren Philipp Landgraf und Severin Praßl-Wisiak. Der Erlös des Konzertes geht an die Aktion „Kirche in Not“. Dieses weltweit tätige Hilfswerk entstand 1947 und unterstützt notleidende und verfolgte Christen jährlich mit 5.000 Projekten in 140 Ländern. Infos: www.kircheinnot.at