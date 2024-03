Landstraße: Kunstmesse Spark Art Fair ab 14. März

Spannende Talks, Stars aus der Kunstwelt und vielversprechende Newcomer – die Spark Art Fair präsentiert vom 14. bis 17. März in der Landstraßer Marx Halle 90 Aussteller aus 20 Ländern.

Die Spark Art Fair, Österreichs größte internationale Kunstmesse, soll in den imposanten Räumlichkeiten der Marx Halle erneut Kunst- und Kulturinteressierte aus aller Welt in den 3. Bezirk locken. Mit mehr als 90 Ausstellern aus rund 20 Ländern und einem sorgfältig kuratierten Programm präsentiert die Kunstmesse in Sankt Marx spannende Facetten der zeitgenössischen Kunstszene.

Teilnehmer von Brasilien bis Südafrika

„Die Spark Art Fair hat in ihrer dritten Ausgabe einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung gemacht. Wir freuen uns über die Teilnahme von Galerien aus insgesamt 20 Ländern: von Österreich über die Nachbarländer bis hin zur Türkei, Frankreich, Brasilien, Griechenland, Südafrika und Uganda“, erklären die beiden künstlerischen Leiter der Messe, Walter Seidl und Jan Gustav Fiedler. Öffnungszeiten und weitere Infos: spark-artfair.com