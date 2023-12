Landstraße: Widhalm neue Vize-Bezirksvorsteherin

Die Grünen Landstraße vollziehen einen Wechsel an der Spitze: Siegrid Widhalm übernimmt das Amt der stellvertretenden Bezirksvorsteherin von Susanne Nückel.

Widhalm, eine waschechte Landstraßerin, ist seit 2020 Bezirksrätin und seit 2021 Klubobmann-Stellvertreterin. Die zweifache Mutter hat Landwirtschaft studiert, war lange in der Forschung und für die Zulassung von biologischen Pflanzenschutzmitteln zuständig. Jetzt setzt sie sich voll für die Landstraße ein: „Ich will die Landstraße zu einem familienfreundlichen Bezirk machen. Autofreie Schulvorplätze sind mir ein konkretes Anliegen“, so Widhalm.

Ausdrücklich bedankt sich Widhalm bei Susanne Nückel und freut sich, dass sie dem Team als Bezirksrätin erhalten bleibt. Nückel habe die „zukunftsorientierte politische Arbeit im Bezirk vorangetrieben“ und im Hintergrund den strategischen Funktionswechsel vorbereitet. Nückel gibt aus gesundheitlichen Gründen ihre Funktion ab. Infos: landstrasse.gruene.at