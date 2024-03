Landstraße: Ermäßigter Eintritt im KunstHausWien

Mehr als 12.000 Besucher haben das KunstHausWien im Weißgerberviertel seit dem Eröffnungswochenende besucht. Ermäßigten Eintritt gibt’s noch bis Ende März!

Das wiedereröffnete KunstHausWien lud von 29. Februar bis 3. März bei freiem Eintritt ins Museum – und bot ein Programm rund um Hundertwasser, Ökologie, Sockenstricken und Humus-Toilette. Das überwiegend lokale Publikum nahm dies begeistert an: An den vier Eröffnungstagen nützten insgesamt 12.134 Personen das kostenlose Angebot. Trotz langer Menschenschlangen vor dem Museum mit Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde blieb die Stimmung ungetrübt.

Spannende Programmpunkte und Sonder-Aktionen

Gerlinde Riedl, Direktorin des KunstHausWien: „Wir sind überwältigt vom Interesse der Besucher am wiedereröffneten KunstHausWien. Dies zeigt uns, dass die Umgestaltung der Dauerausstellung und das optimierte Besuchserlebnis der richtige Schritt zur richtigen Zeit war!“ Wer’s noch nicht gesehen hat: Das KunstHausWien kann im Eröffnungsmonat März bei ermäßigtem Eintritt besucht werden und bietet auch in dieser Zeit spannende Programmpunkte und Sonder-Aktionen an, bevor am 5. April die erste Klima Biennale Wien beginnt. www.kunsthauswien.com