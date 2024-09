Landstraße: Grätzltour in das verborgene Wien

Die „Imperial Riding School, Autograph Collection“, das kürzlich eröffnete Hotel in der historischen Ungargasse, bietet ab Herbst 2024 mit den „Untold Vienna Walks“ ein neues, kulturelles Highlight für seine Gäste und die Wiener Bevölkerung.

Die vom Kunstvermittler Markus Hübl konzipierten Stadtspaziergänge führen durch den dritten Wiener Gemeindebezirk – einen Stadtteil, der reich an Kunst und Kultur ist und dabei doch so viele noch unerzählte Geschichten birgt.

Versteckte Geschichten Wiens bei einer Grätzltour entdecken

Im Herzen des dritten Bezirks Landstraße liegt das geschichtsträchtige Imperial Riding School Hotel. Ursprünglich als Palais Harrach im 18. Jahrhundert erbaut, diente das Gebäude unter anderem als k.u.k. Militärreitschule, Kino und Postbusgarage. Heute präsentiert sich das erste Hotel der Autograph Collection in Österreich als eine elegante Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort, die die faszinierende Vergangenheit des Hauses lebendig hält. Mit den „Untold Vienna Walks“ wird diese Geschichte nun erlebbar. Markus Hübl, einer der versiertesten Kunstvermittler der Stadt, führt in einer kurzweiligen Tour durch die verborgenen Schätze des dritten Bezirks. Hübl, der im Belvedere, der Heidi Horten Collection und dem Leopoldmuseum tätig ist, bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Kunstvermittlung mit und verbindet dies mit seiner tiefen persönlichen Verbundenheit zum Dritten, in dem er seit Jahrzehnten lebt.

„Untold Vienna Walks“ führt zu Kulturschätzen der Landstraße

Ausgehend vom Hotel in der Ungargasse besuchen die Teilnehmer je nach Tourtermin unterschiedlich zusammengestellte Stationen. Dazu zählen etwa das Haus der Möbelfirma Portois & Fix, ein architektonisches Juwel der Wiener Moderne, und das Palais Rasumofsky. Das einstige Wohnhaus des russischen Gesandten Fürst Andrei Kirillowitsch Rasumofsky ist heute Heimat einer beeindruckenden Sammlung zeitgenössischer Kunst. Ebenfalls auf der Route können das Hundertwasserhaus, die Sofiensäle oder das Wittgensteinhaus liegen. Gespickt mit spannenden Geschichten und kulturgeschichtlichen Hintergrundinformationen passiert die Gruppe auch das Kloster der Salesianerinnen und den bezaubernden Belvedere Garten, bevor man wieder ins Imperial Riding School zurückkehrt.

„Ob als Tourist oder Wiener – diese Tour ist eine inspirierende Reise durch die Jahrhunderte, durch Kunst, Kultur und Geschichte“, freut sich Initiator Jürgen Fleischhacker, General Manager des Imperial Riding School Hotels. Mit den Stadtspaziergängen möchte das Hotel Team das Künstlerviertel rund um die Ungargasse erlebbar machen, Geschichten aus dem Grätzl neu erzählen und Interessierte aus Nah und Fern an den faszinierenden Kulturschätzen teilhaben lassen.

Untold Vienna Walk – powered by Imperial Riding School

17. Oktober & 23. Oktober 2024, jeweils 17-19 Uhr



Guide: Markus Hübl in Zusammenarbeit mit austriaguides

Kostenbeitrag: EUR 19,- inkl. 1 Glas Champagner oder 1 alkoholfreier Cocktail in The Farrier Bar im Hotel

Sprache: Deutsch, Dauer: 2 Stunden in 1030 Wien

begrenzte Teilnehmerzahl: max. 15 Personen

Treffpunkt: Lobby des Imperial Riding School Hotels, Ungargasse 60, 1030 Wien

Anmeldung unter sales@imperialridingschool-vienna.com

Weitere Informationen: www.imperialridingschool.com