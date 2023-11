Landstraße: Wein, Obst und Schnaps aus eigener Hand

Der Landstraßer Kommunikationsprofi und Obstliebhaber Alexander Foggensteiner produziert seinen eigenen Wein und Schnaps. Außerdem verkauft er Früchte an die Gastronomie.

Vom erfolgreichen Medien-Dienstleister zum begeisterten Weinproduzenten: Der Landstraßer PR-Berater und Filmschaffende Alexander Foggensteiner liebt seit Jahren Obst und Weine. Jedoch nicht nur um sie zu genießen, sondern auch, um sie zu erzeugen. Im Fokus stehen jetzt gerade der neue Wein und seine Quitten. An den vergangenen Wochenenden war er daher vor allem mit dem Ernten und Vermarkten seiner Quitten beschäftigt.

Verkostung am 7. Dezember

„Bäume brauchen Jahre, ehe sie tragen. Obst braucht Zeit zum Reifen. Auch Weine und Destillate brauchen Zeit. Wir nehmen uns diese Zeit. Genießer schätzen das“, weiß Foggensteiner. Seine Früchte können sich sehen lassen: So verarbeiten etwa der Gmoakeller (Am Heumarkt 25) und das Restaurant Leontine (Reisnestraße 39) seine aromatischen Quitten in der Küche. Foggensteiner lädt zudem regelmäßig zu Verkostungen von Weinen und Edelbränden. Nächster Termin: 7. Dezember (18 Uhr) in der Mahü. Kosten: 35 Euro, Anmeldung: alexander@foggensteiner.at – Infos: www.foggensteiner.com