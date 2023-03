Landstraßer Motive im Bezirksmuseum

Sehenswerte Kunst im ­Bezirksmuseum: Noch bis 28. Juni zeigt das von Franz Hofbauer geführte Haus in der Sechskrügelgasse 11 eine große, neue Sonderausstellung über Adolf Albin Blamauer zum 100. Todestag des Wiener Malers (1847–1923).

Zu den Höhepunkten der Schau gehören Aquarelle mit Motiven aus dem 3. Bezirk, wie der „Rote Hahn“, der kürzlich teils abgerissen wurde. Besucher können in der Schau 180 Bilder bestaunen.

Bildung im Dritten

In einer weiteren Ausstellung dokumentiert Kurator Rudolf Zabrana die Geschichte des ­Bildungswesens in der Landstraße. 15 Tafeln zeigen Schultypen und universitäre Einrichtungen im Bezirk – von „Trivial-Schulen“, einer „Apfel-Schule“ bis zu der „Wiener Sprachheilschule“.

Die dritte neue Sonderaus­stellung beschäftigt sich mit „Tschechischen Vereine in Wien“. Zu sehen sind zwölf Plakate, Bücher und andere

Exponate. Öffnungszeiten auf: www.bezirksmuseum.at