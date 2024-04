Box-Nacht: Zwei große Sieger als starke Krönung

Großartig: Die neue WBF-Weltmeisterin im Weltgewicht heißt Michaela Kotaskova und kommt aus dem Ottakringer Bounce-Boxstall. Ein grandioser Erfolg der 32-Jährigen. Auch Thaibox-Legende Fadi Merza schaffte ein fulminantes Comeback.

Die Fight-Night im Hotel Intercontinental im 3. Bezirk hatte es in sich. Das Wiener Bezirksblatt war bei drei starken Entscheidungen live dabei: Zum ersten verlor die für Bounce kämpfende Deutsche Nicole Wesner ihren WM-Titel klar nach Punkten. Die Serbin Nina Pavlovic war von Beginn an aktiver und stärker – Wesner klagte nach dem Kampf über ein „gerissenes Trommelfell und eine gebrochene Nase, die leider verhindert haben, Druck zu machen“. Schade für die sympathische Kampfsportlerin, die allerdings schon ein Re-Match um den WM-Gürtel festgelegt hat.

Kotaskova K.O.-Weltmeisterin

Ganz anders verlief der WM-Kampf der 32-jährigen Michaela Kotaskova, die im Ottakringer Bounce-Klub groß geworden ist. Schon vor dem Kampf gegen die Argentinierin Erica Juana Graciela Alvarez meinte Bounce-Veranstalter und Ex-Boxer Marcos Nader: „Der Kampf ist extrem wichtig für uns – ich bin nervös.“ Am Ende unbegründet, Kotaskova hatte ihre Gegnerin von Anfang an im Griff und siegte in den zehnten und letzten Runde durch „technisches K.O.“. „Ein K.O. ist immer gut, da gibt es keine Diskussionen“, so Kotaskova im ersten Interview als neue Weltmeisterin. „Ich bin extrem glücklich.“

Erst Comeback – jetzt Legenden-Kampf

Großartig war auch der erste Sieg des sechsfachen Thaibox-Weltmeisters Fadi Merza als reiner Boxer. Der 46-Jährige kehrte zehn Jahre nach seinem Rücktritt in den Ring zurück und siegte gegen den Bosnier Kenan Catic klar nach Punkten. „Ich bin sehr erleichtert, weil ich nicht genau wusste, wo ich stehe. Aber sobald der Gong da war, war es wie früher – ich war in meinem Element“, lachte „Lionheart“ Fadi, der im Herbst (vermutlich November) gegen Marcos Nader, der vor einem halben Jahr zurückgetreten ist, in den Ring steigen möchte. Dazu schmunzelte der Bounce-Boss beim Interview vielsagend: „Na da pfeif ich mich ja ein bisschen an – Fadi war sehr stark. Und ich geh gleich morgen laufen – schauen wir einmal, was im Herbst passiert.“

Bilder oben: Fadi Merza im Ring und mit WBB-Chefredakteur Hans Steiner und Gattin Silvia bei der Fight-Night: „Ich bin sehr glücklich.“

Das war auch Michaela Kotaskova, die den WM-Titel nach WBF-Version holte.

Bilder: FRB-Media/Chrisopher Blank, Steiner