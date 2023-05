„Lange Nacht der Kirchen“: 31 Events in Simmering!

Zahlreiche Simmeringer Gotteshäuser öffnen am 2. Juni ihre Pforten. Auf die Besucher der „Langen Nacht der Kirchen“ wartet in unserem Bezirk ein buntes Programm mit 31 tollen Veranstaltungen.

Am Freitag, 2. Juni öffnen in der Erz­diözese Wien 190 Kirchen ihre Tore für Nachtschwärmer. Besucher bekom­men bei 900 Programmpunkten kostenlos außergewöhnliche und teils unkonventionelle ­Einblicke in Kirchen: Neben Musik, Tanz und Kabarett laden Ausstellungen, Diskussionen und Vorträge dazu ein, sich mit aktu­ellen gesellschaft­lichen, religiösen und sozialen Themen auseinanderzusetzen und die Kirchen aus anderen Blickwinkeln kennenzulernen. Ebenso sind Gebete und Gottes­dienste sowie eigene Veranstaltungen für Familien Teil des umfangreichen Angebots.

Simmeringer Kirchen mit dabei

Auch bei uns im 11. Bezirk betei­ligen sich viele Gottes­häuser an der beliebten Aktion. Mit dabei sind unter anderem die Neusimmeringer Pfarrkirche am Enkplatz, die kleine, baro­cke Gefängnis­kapelle JA Simmering, erstmals die rumänische Baptistengemeinde Bethel, weiters die altehrwürdige Kirche in Kaiserebers­dorf, die Evangelische Glaubenskirche Simmering, die rumänisch-orthodoxe Andreas­kirche und die imposante Luegerkirche am Zentralfriedhof. Alle Infos und das Programm der „Langen Nacht der Kirchen“ speziell für Simmering finden Sie auf: www.lange­nachtderkirchen.at