Heimspiel: Fußballspaß für Kids im Gemeindebau

Im Sommer wird der Wiener Gemeindebau zur Fußballbühne. Das Projekt Heimspiel startet in die fünfte Runde mit Spiel, Spaß und Teamgeist für Kinder in Simmering.

Was für andere ein leerer Hof ist, wird hier zum Fußballstadion. Heimspiel bringt Tore, Technik und Teamgeist direkt in den Gemeindebau. Mit dem mobilen Fußballfeld und viel Herz geht das erfolgreiche Projekt von SOS-Kinderdorf und Wiener Wohnen in Simmering weiter. Für Kinder, die nicht nur kicken, sondern auch neue Freundschaften schließen wollen.

Kicken statt chillen im Gemeindebau

Ab 24. Juni verwandeln sich zwei Simmeringer Innenhöfe jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr in ein kleines Fußballparadies. Am Wilhelm-Kreß-Platz und in der Bockbergergasse rollt der Ball bis Ende September – kostenlos, ohne Anmeldung, mit pädagogischer Begleitung. Mädchen und Buben zwischen 4 und 10 Jahren sind herzlich eingeladen, mitzuspielen. „Fußball verbindet“, sagt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, und das zeigt sich hier Woche für Woche. Ob Neuling oder Nachwuchsstar: Alle sind willkommen, wenn das mobile Stadion mit Toren, Bänken und Begeisterung im Gepäck im Hof aufgebaut wird.

Spielraum mit Wirkung

Mehr als nur Bolzplatz: Heimspiel ist gelebte Nachbarschaft. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál betont: „Hier lernen Kinder Fairness, Respekt und Gemeinschaft. Werte, die weit über den Fußballplatz hinausgehen.“ Das gemeinsame Spiel stärkt das soziale Miteinander im Grätzl und schafft echte Begegnungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Für viele Familien ist das Projekt ein fixer Sommertermin geworden. Wo sonst entstehen so schnell neue Freundschaften und Bewegung mitten im Wohnumfeld?

Ausgezeichnete Idee mit Zukunft

Heimspiel wurde bereits mehrfach prämiert, u. a. mit dem ÖFB Social Football Award und dem UEFA Children Award. Entstanden ist das Projekt 2019, mittlerweile ist es in Wien fest verankert. Die fünfte Saison in Simmering beweist: Spielraum ist Lebensraum – wenn man ihn dafür nutzt. Wer also Lust auf Tore, Technik und Teamgeist hat, findet ab sofort jeden Dienstag sein Match direkt vor der Haustür.

Termine, jeweils dienstags von 16–19 Uhr: