Last-Minute-Ideen für einen besonderen Valentinstag

Zum Valentinstag bieten die Unternehmen der Wien Holding besondere Erlebnisse für Verliebte und alle, die schöne Momente genießen möchten. Von exklusiven Dinners über Kulturführungen bis hin zu Wellness und Entertainment – das Angebot reicht von romantisch bis spektakulär.

Kultur & Geschichte

Das Jüdische Museum Wien lädt zu einer Valentinstagsführung unter dem Titel „Unsere Stadt – zu zweit“ ein. Besucher:innen entdecken Geschichten rund um Liebe, Hochzeiten und bedeutende Beziehungen. Auch das Mozarthaus Vienna setzt auf Romantik: Die Sonderführung „Lust & Liebe“ gibt Einblicke in das Wien des 18. Jahrhunderts, in Mozarts nächtliche Abenteuer und geheime Vergnügungen der damaligen Zeit.

Kulinarik mit Aussicht

Wer den Valentinstag in luftiger Höhe feiern möchte, kann im Turm Restaurant auf 170 Metern oder im Turm Café auf 160 Metern ein exquisites Menü genießen. Das Candle-Light-Dinner mit Panoramablick auf das nächtliche Wien sorgt für unvergessliche Momente.

Entertainment & Shows

Wien Ticket bietet bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Events, darunter Musicals, Konzerte und Kabarett. Die Wiener Stadthalle lädt mit der neuen Holiday on Ice-Show „Horizons“ zu einer beeindruckenden Reise durch eine pulsierende Großstadt. Wer Musik liebt, kann sich auf „Disney in Concert“, „Rock of Ages“ oder „The 12 Tenors“ freuen.

Entspannung & Genuss

Für alle, die den Valentinstag entspannt verbringen möchten, bietet die Therme Wien ein besonderes Angebot: Wer den „Relax! Tagesurlaub“ bucht, erhält ein Glas Poysecco gratis. Romantik auf dem Wasser gibt es bei der DDSG Blue Danube – das Valentinstags-Dinner auf der MS Admiral Tegetthoff verwöhnt mit einem Vier-Gänge-Menü und sanfter Live-Musik.

Mehr Infos & Buchung

Alle Angebote sind auf den jeweiligen Websites der Wien Holding-Unternehmen buchbar. Wer seinen Liebsten eine Freude machen möchte, kann auch Gutscheine für viele der Erlebnisse erwerben.