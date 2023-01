Kleinster Koch bringt Großartiges auf den Teller

„Le Petit Chef“, der kleinste Küchenchef der Welt, lässt seine Gäste mit seiner Dinner Show kulinarische Höhenflüge erleben.

Die Augen essen mit

Seit 13. Jänner gastiert der 58 Millimeter kleine Koch erstmalig in Österreich und begeistert die Gäste im Hilton Vienna Plaza mit seinem französischen Charme, unterhaltsamen Showeinlagen und exzellenten Speisen. Diese immersive Dinner Show ist das Ergebnis der Kreativität belgischer Künstler Antoon Verbeeck und Filip Sterckx, die eine einzigartige 3D-Animation kreierten, um „Le Petit Chef“ zum Leben zu erwecken. Er wird weltweit gefeiert und bringt im Auftrag von 2Spicy Entertainment zwischen Vancouver und Osaka frischen Schwung auf den Teller.

Fine Dining

Die kulinarischen Köstlichkeiten werden vom Küchenteam des Hotels zubereitet, während „Le Petit Chef“ mit seinem virtuellen Auftritt, dank eines aufwendigen 3D Mapping mit animierten Effekten, den nächsten Gang des fünfgängigen Gourmetmenüs einleitet.

Zu seiner unterhaltsamen und kurzweiligen Show serviert „Le Petit Chef“ im Hilton Vienna Plaza die Menüs „Le Petit Chef – Classic“, „Le Grand Chef“ und „Le Petit Chef – Vegetarisch“. Auch kleine Gourmets im Alter von fünf bis zwölf Jahren kommen bei „Le Petit Chef – Junior“ auf den Geschmack.

Bis Ende Juni verlängert!

Aufgrund des großen Andrangs verlängert „Le Petit Chef“ sein Gastspiel im Rahmen der Österreichpremiere vorerst bis Ende Juni. Im April 2023 schwingt der kleinste Küchenchef der Welt den Kochlöffel noch öfter. An Freitagen und Samstagen serviert er sein Menü gleich zweimal am Abend, damit alle Gourmetfans in den optischen und kulinarischen Genuss seiner immersiven Dinner Show kommen.

Im Februar und März sind noch wenige Restplätze verfügbar. Die Menüs können Sie ab 89 Euro pro Person genießen, für Kinder (fünf bis zwölf Jahre) kostet das Menü 69 Euro. Tickets sind ausschließlich online auf lepetitchef.com/Hilton-Vienna-Plaza erhältlich.