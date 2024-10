Wiesbauer im neuen Look: Neues Design, gleiche Qualität

Das gesamte Slicer-Sortiment von Wiesbauer erhält ein neues moderneres Outfit, das die Markenwerte der typisch österreichischen Wurstspezialitäten perfekt unterstreicht und eine hohe Kaufbereitschaft seitens der Konsumentverspricht.

Zielsetzung: Stärkung der Marke und Verjüngung

Das neue Packaging soll nicht nur dazu beitragen, die Sichtbarkeit der Wiesbauer Wurstspezialitäten im Einzelhandel zu erhöhen, sondern auch das Markenimage insgesamt zu stärken und die Marke zu verjüngen. Deshalb wollte man im Vorfeld des Relaunches genau wissen, worauf es ankommt, um die Zielgruppe punktgenau anzusprechen und am PoS ein hohes Kaufinteresse zu schaffen.

Innovative Marktforschung mit fMRT-Hirnscanning

So ging der neuen Packungsgestaltung eine umfassende Marktforschung voraus. Dabei setzte Wiesbauer nicht auf einfache Konsumentenbefragung, die lediglich zeigt, ob ein Design gefällt, sondern auf modernes fMRT-Hirnscanning mittels funktioneller Magnetresonanztomographie. Dieses einzigartige, wissenschaftlich anerkannte Verfahren ermöglicht es, die Gehirnströme zu messen und somit die unterbewussten Kaufmotive abzubilden. Dadurch kann das wahre „Wanting“ – also die direkte Kaufabsicht, das „Habenwollen“ – in den Köpfen der Testpersonen tatsächlich sichtbar gemacht werden.

Optimale Konsumentenansprache durch neues Design

Ausgehend von den Forschungsergebnissen wurde das neue Design der Wiesbauer Slicer- und Aufschnittpackungen ganz gezielt entwickelt: Es ist frisch und modern und dabei bewusst reduziert gehalten. Klare Linien und gut lesbare Sortenbezeichnungen ermöglichen eine einfache Orientierung am PoS und erleichtern die Auswahl am Frischeregal. Gleichzeitig sorgt das für Wiesbauer charakteristische Karomuster zusammen mit dem vergrößerten und mittig platzierten Logo für einen hohen Wiedererkennungswert und betont die traditionellen Markenwerte.

Appetite Appeal und Herkunft als Verkaufsargument

In Verbindung mit dem gewohnten Sichtfenster, das einen freien Blick auf die schmackhaften Spezialitäten bietet, ist ein hoher Appetite Appeal und somit eine hohe Kaufbereitschaft garantiert. Diese wird noch gesteigert durch die Herkunft der Rohstoffe, die künftig mit dem Hinweis „100 % Fleisch aus Österreich“ als zusätzliches Verkaufsargument auf den Packungen ausgelobt wird.

Fokus auf Nachhaltigkeit und Funktionalität

Aber auch auf Funktionalität und Umweltschutz wurde bei der Entwicklung der neuen Verpackungen großer Wert gelegt. So werden durch die spezielle Schalengeometrie bei den Unterfolien bis zu 30 % Kunststoff eingespart, während gleichzeitig der hohe RePET-Anteil von bis zu 80 % eine hohe Recyclingfähigkeit sicherstellt.

Schrittweise Umstellung im Handel

Um keine Ressourcen zu verschwenden, werden die Produkte im Handel peu à peu abgetauscht, bis November soll die Umstellung des Slicer- und Aufschnitt-Sortiments abgeschlossen sein. In weiterer Folge werden demnächst auch die Stück-Produkte ein neues Outfit erhalten.