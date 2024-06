Lebensraum Wald: Spannende Erkundungstouren laden ein

Rund um die aktuelle Ausstellung „Into the Woods“ bietet das KunstHausWien ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm, das sich mit dem Lebensraum Wald auseinandersetzt. Wer Lust hat, das Ökosystem Wald zu erkunden hat bei einer Waldexkursion (13.7.) und beim Prater Walk (13.8.) Gelegenheit dazu.

Bis 11. August gibt es noch die Gelegenheit, die umfangreiche Gruppenausstellung im KunstHausWien zu sehen. Sechzehn zeitgenössische künstlerische Positionen widmen sich der Rolle der Wälder für Ökologie, Gesundheit und Stabilität der Erde, aber auch den Bedrohungen. Ein Rahmenprogramm bietet Workshops, Exkursionen, Diskussionen und mehr.

Fledermaus, Eule & Co: nachts im Lainzer Tiergarten

Gemeinsam kann man am 13. Juli (20 Uhr) die vielfältigen Aktivitäten der Tierwelt bei der nächtlichen Waldexkursion im Lainzer Tierpark erforschen. Der Weg führt dabei über die Stockwiese zum Grünauer Teich. Dort werden mittels Ultraschalldetektoren Fledermäuse aufgespürt. Mit etwas Glück können die „Großen Abendsegler“ beobachtet werden, die als typische Baumbewohner in alten Spechthöhlen sowie in Nistkästen und Gebäuden leben. Die Zoologin Samira Linhart und der Landschaftsökologe Alexander Mrkvicka führen durch den Lainzer Tiergarten.

Prater Auwald: grüne „Lunge” mitten in der Stadt

Am 13. August (14 Uhr) lädt das KunstHausWien zu einem Prater Walk ein. Dabei wird ein kaleidoskopischer Blick auf den fragilen Ist-Zustand eines Ökosystems im großstädtischen Raum geworfen. Der Walk ist Teil von Isa Klees Kunstinstallation „Shifting Ecologies“, die in der Ausstellung „Into the Woods“ zu sehen ist. Nach jeder Tour wird die Installation, die als Samenarchiv des Prater Auwalds angelegt ist, um die neu gesammelten Funde und Beobachtungen ergänzt.

Waldexkursion: nachts im Wald – Lainzer Tiergarten

13. Juli 2024, 20 Uhr

Treffpunkt: Nikolaitor (10 Gehminuten von der Station U4 Hütteldorf)

Ticketpreis: € 35,– (Erwachsene) € 20,– (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)

Prater Walk „Shifting Ecologies“

13. August 2024, 14–16.30 Uhr

Treffpunkt: Endstation Linie 1, Prater Hauptallee

Ticketpreis: € 20,– (Erwachsene) € 12,– (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)

Die Tickets ermöglichen auch einen kostenlosen Eintritt in die Ausstellung „Into the Woods“ im KunstHausWien an einem anderen beliebigen Tag bis 11. August 2024 .