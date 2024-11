Kulinarisches Trostpflaster für Taylor-Swift-Fans

Als Reaktion auf die kurzfristige Absage der Wien-Konzerte der US-Pop-Ikone Taylor Swift bot das Wiener Familienunternehmen Le Burger allen enttäuschten Fans eine kulinarische Entschädigung in Form eines kostenlosen Smashburgers an.

Die Resonanz war überwältigend: Unglaubliche 16.233 Fans holten sich am Wochenende ihren gratis Burger in den Le Burger Filialen in ganz Österreich ab.

Unglaubliche Resonanz der Fans

Die plötzliche Absage der lang ersehnten Konzerte in Wien, die aufgrund einer akuten Terrorgefahr notwendig wurde, hinterließ viele Fans traurig und enttäuscht. Le Burger wollte in dieser schwierigen Situation ein Zeichen der Unterstützung setzen und rief über Social Media zur Aktion auf. Jeder Fan, der sein Konzertticket vorzeigte, konnte sich einen Burger seiner Wahl kostenlos bestellen.

Die Reaktion der Fans übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. „Wir sind überwältigt von der Liebe und Unterstützung der Taylor Swift Fans“, erklärte Daniel Chuchlik, COO von Le Burger. „Es war uns ein Anliegen, den Swifties in dieser schweren Zeit etwas zurückzugeben. Die Resonanz war unglaublich und hat uns gezeigt, wie stark die Gemeinschaft der Fans ist.” Tatsächlich war es nicht nur die Zahl der ausgegebenen Burger, die beeindruckte, sondern auch die emotionale Bindung, die sich in den Lokalen entwickelte. Viele Fans nutzten die Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und die Enttäuschung gemeinsam zu verarbeiten.

Le Burger zeigt Herz

Le Burger, das seit 2014 für seine qualitativ hochwertigen Smashburger aus täglich frisch vor Ort faschiertem Fleisch, regionalen Zutaten und hausgemachten Saucen bekannt ist, hat mit dieser Aktion erneut sein soziales Engagement unter Beweis gestellt. Das Unternehmen ist bereits seit Jahren dafür bekannt, österreichische Hilfsorganisationen zu unterstützen, darunter „Licht ins Dunkel“ und „Obdach Wien“. Für dieses Engagement wurde Le Burger 2016 als „Sozial engagiertestes Unternehmen“ in Neubau ausgezeichnet.