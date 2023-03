Lehrlinge übernehmen Bäckerei

Diese Woche haben Lehrlinge das Kommando über die Ströck-Filiale am Stephansplatz. Bis Freitag können die 27 Auszubildenden ihr gesammeltes Theorie- und Praxiswissen umsetzen und vertiefen. Bevor die jungen Talente die Filiale schupfen, werden sie in eigenen Workshops auf ihren ersten großen und verantwortungsvollen Einsatz vorbereitet, um schon als eingespieltes Team an den Start zu gehen. Wir bringen unseren Lehrlingen großes Vertrauen entgegen und übertragen ihnen Verantwortung. Es ist eine Freude, den engagierten Einsatz, die Freude bei der Arbeit und den Stolz der Lehrlinge bei dieser Aktion zu beobachten , erklärt Geschäftsführerin Irene Ströck.