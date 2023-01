Unterstützung für Familien: Leihomas gesucht!

Da immer mehr Familien auf Unterstützung angewiesen sind, ist die Nachfrage nach Leihomas sehr groß und werden daher zur stundenweisen Kinderbetreuung gesucht.

Die Aufgaben einer Leihoma können sehr vielseitig sein: Spielplatzbesuche, Lesevorbereitungen, Bastelarbeiten und Spiele stehen dabei an oberster Stelle. Aber auch die Teilnahme an Ausflügen oder eine Begleitung oder Abholung in Schule oder Kindergarten ist möglich.

Vorteile für alle

Eine Leihoma ermöglicht Eltern, Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Außerdem ist sie eine wichtige, langfristige Bezugsperson für die Kinder. Aber auch die Leihomas profitieren von diesem Arrangement: Sie erhalten Einblick in eine andere Familienkultur, knüpfen neue Kontakte und lernen im Laufe der Zeit die Kinder näher kennen.

„Freude im Umgang mit Kindern, eine ausgeglichene Persönlichkeit und körperlich rüstig sollten potentielle Leihomas sein,“ meint Andrea Beer, Leiterin des Omadienstes, wobei auch jüngere Damen herzlich willkommen sind. „Diese Form der Kinderbetreuung vermindert die Gefahr der Einsamkeit im Alter, bietet einen generationenübergreifenden Austausch und hält geistig und körperlich fit. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, so Beer weiter.

Bewerbung

Wenn man sich also gern um Kinder kümmern möchte, kann man sich beim Omadienst des Katholischen Familienverbandes Wien als Leihoma bewerben. Dies bietet nicht nur der Familie eine wertvolle Unterstützung, sondern auch den Leihomas selbst die Möglichkeit, neue Kontakte und Erfahrungen zu sammeln sowie ein sinnvolles Engagement anzunehmen. Das Betreuungsausmaß sowie der Stundensatz werden mit der Familie individuell vereinbart.

Mehr Infos unter www.familie.at/wien/omadienst