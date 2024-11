Letzte Gelegenheit: Noch einmal feiern im Kursalon

Glamouröses Charity-Clubbing am 19. September 2024 unterstützt Licht ins Dunkel und Pink Ribbon, bevor der Umbau des historischen Wiener Architekturjuwels zum Schokoladenmuseum beginnt.

Ein letztes Mal tanzen im geschichtsträchtigen Kursalon Hübner: Bevor das Architekturjuwel eine neue Ära als Erlebniswelt für Schokolade beginnt, lädt Initiator Christian P. Lerner am 19. September 2024 zum glanzvollen Charity-Clubbing „Oh, What a Night“ in eine der prächtigsten Eventlocations Wiens ein. Seit 1867 thront der Kursalon Hübner an der Wiener Ringstraße, direkt am grünen Stadtpark. Als kultureller Schauplatz Wiens erlebte er die ersten Walzerklänge von Johann Strauss II., der hier an der Seite seines Bruders Eduard glanzvolle Triumphe feierte.

„Diese Nacht zelebriert nicht nur die reiche Historie des Kursalon Hübner, sondern unterstützt auch essenzielle wohltätige Anliegen. Sie verwebt Tradition mit zeitgenössischem Engagement und schenkt unseren Gästen ein einmaliges Erlebnis“, betont Lerner.

Aussen hui, Innen hui

Die Besucher erwartet eine vielseitige Unterhaltung: zwei Dancefloors, auf denen Old School House Classics gespielt werden, und Live-Performances unter anderem von Star-Violinistin Beatrix Löw-Beer, die den historischen Charme des Kursalon Hübner zum Leben erwecken. Eine Terrasse bietet bei schönem Wetter einen Open-Air-Dancefloor. Exklusive Getränke und Feinkost-Ecken und eine Planters Cocktailbar sorgen für kulinarische Genüsse, während die Tombola attraktive Preise verspricht, deren Erlös ebenfalls den karitativen Zwecken zugutekommt.

Der Spendenerlös des Abends geht jeweils zur Hälfte an Licht ins Dunkel und Pink Ribbon Österreich, um deren laufende Projekte zu unterstützen. Early-Bird-Tickets sind noch bis 15. August 2024 für 15 Euro erhältlich; anschließend gibt es die Online-Tickets für 25 Euro.

Weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen, Dresscode sowie Tickets finden sich online auf ohwhatanight.at