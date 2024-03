„Licht aus!“ zur Earth Hour im DC Tower

Die Earth Hour (zu deutsch Stunde der Erde) ist das weltweite Symbol für die gemeinsamen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz. In diesem Jahr werden am 23. März zwischen 20:30 und 21:30 Uhr erstmals auch im Donau City Tower die Lichter ausgehen.

Die Earth Hour ist eine weltweite Umweltschutzaktion, die vom WWF ins Leben gerufen wurde. Bei dieser jährlichen Aktion wird dazu aufgerufen, für eine Stunde das Licht auszuschalten und somit ein Zeichen für den Umweltschutz und den Klimawandel zu setzen. Zum ersten Mal macht heuer auch der DC Tower mit.

„Möchten ein Zeichen setzen“

Soweit nicht unbedingt für den Betrieb notwendig, werden in Österreichs höchstem Bürogebäude die Allgemein- und Außenflächenlichter ausgeschaltet. „Der Schutz unseres Klimas und die Bewusstmachung der dafür notwendigen Maßnahmen ist Auftrag an uns alle. Auch die DC Tower-Gemeinde samt ihren Mietern möchte dahingehend in diesem Jahr ein kollektives Zeichen setzen“, betont Towermanager David Friedl.

DC Tower mit Vorbildwirkung

Auch abseits der Earth Hour als weltweit bekannte Aktion hat sich der DC Tower bereits als nachhaltiges und energieschonendes Gebäude positioniert. Dazu tragen unter anderem energieschonende Beleuchtung, Raumkühlung, innovative Heiztechnologie, smarte Gebäudetechnik sowie die Nutzung von Sonnenenergie mittels Photovoltaik bei. Auch rund um das Gebäude setzt man auf lokalen Klima- und Artenschutz. Beispiel dafür sind die inzwischen rund 200.000 Bienen, die am Dach des benachbarten Foodcourt-Gebäudes angesiedelt wurden. „Wir werden uns mit dem Erreichten auch nicht begnügen, sondern unsere Anstrengungen für den Klimaschutz weiter fortsetzen. Auch dafür soll unsere Teilnahme an der Earth Hour ein sichtbarer Ausdruck sein“, so David Friedl.