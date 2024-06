Erfolgreiche Licht-ins-Dunkel-Sommerparty in Atzenbrugg

Am 10. Juni fand im Diamond Country Club Atzenbrugg die “Licht ins Dunkel” Sommerparty statt, organisiert von der Donaukultur KG.

Alexandra Müllner von der Donaukultur KG zeigte sich dankbar: „Wir danken allen, die sich heute die Zeit genommen haben, dabei zu sein und damit einen wichtigen Beitrag für den guten Zweck leisten.“ Franz Müllner, Geschäftsführer und Eigentümer der Donaukultur KG, ergänzte: „Außerdem möchte ich mich bei allen Künstlerinnen und Künstlern bedanken, die unsere Projekte für Licht ins Dunkel für das Tullnerfeld unterstützen und Kunstwerke für unseren Online-Kunstkatalog spenden oder ohne Gage hier auftreten, um weitere Spenden zu lukrieren.“

Ein abwechslungsreicher Abend

Die Gäste des Abends genossen ein vielfältiges Showprogramm mit Auftritten von Herbert Prohaska & Pete Art, Benny King (King & Potter), Miss Europe Beatrice Turin, Schlagerstar Natalie Holzner, dem Trio „Dreiklang“, Willy Dussmann, Saxophonist Andrew Young, Caro Hemmelmayer und der Dolce Vita Band.

Erfolgreiche Spendensammlung

Am Ende des gelungenen Abends wurde ein Spendenscheck über 12.000 Euro an Mario Thaler, den Geschäftsführer von Licht ins Dunkel, übergeben. Thaler erklärte: „Mit diesen Spenden unterstützen wir verschiedene Projekte im Tullnerfeld, zusätzlich fließt ein Teil in den Soforthilfefond für Familien in Not.“

Kunst für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr hat sich die Donaukultur KG das Ziel gesetzt, Kunst sowie Kunstwerke für den guten Zweck zu sammeln und Veranstaltungen für “Licht ins Dunkel” im Tullnerfeld zu organisieren. Im Online-Kunstkatalog können Kunstwerke gegen eine Spendenrechnung erworben werden. Der Katalog ist auf der Donaukultur-Website sowie in den sozialen Medien einsehbar. Dank der zahlreichen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke spenden, wird der Katalog ständig aktualisiert und erweitert.

Positive Resonanz und erfolgreiche Verkäufe

Die Resonanz auf den Online-Kunstkatalog ist großartig. Viele Werke konnten bereits verkauft und damit Spenden für “Licht ins Dunkel” gesammelt werden. Der Katalog wird regelmäßig aktualisiert und erweitert. Überzeugen Sie sich selbst: donaukultur.com/licht-ins-dunkel

„Wir, als Donaukultur, danken den vielen Spendern und Käufern der Region sowie allen KünstlerInnen, die ihre wertvollen Kunstwerke für diesen guten Zweck zur Verfügung stellen. Der Katalog ist mit vielen einzigartigen Stücken ausgestattet, die zu Spezialpreisen und zugunsten von Licht ins Dunkel angeboten werden.“ Alexandra Müllner Donaukultur KG

Weitere Licht ins Dunkel Events

Licht ins Dunkel Weintaufe der Ort wird noch bekanntgegeben am Dienstag 5. November 2024

Licht ins Dunkel Künstlergala im Berghotel Tulbingerkogel am Samstag, 07. Dezember 2024

Infos & Karten unter www.oeticket.com, www.donaukultur.com

Spendenkonto: Volksbank NÖ, AT18 4715 0040 0002 0000