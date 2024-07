Baseball für Kids hat in Liesing ein neues Zuhause

Vor kurzem fand in der Sportanlage Ambrosweg in Rodaun im 23. Bezirk ein tolles Baseball-Sportfest speziell für Mädchen statt. Die amerikanische Sportart hat über den Sommer in Liesing ein neues Zuhause gefunden.

Das 1. Baseball-Turnier in Liesing wurde ganz traditionell von Opernsängerin Ariana Pullano mit der amerikanischen Bundeshymne eröffnet. Die ersten Pitches wurden dabei von der Vertreterin der Amerikanischen Botschafterin Korin Groeneveld und Bezirksrat Wolfgang Ermischer geworfen.

Die Baseballschule Wien leistet damit für den Baseballsport in Wien Pionierarbeit. Ihr Ziel ist es die Faszination Baseball den Kindern mit auf den Weg zu geben und die Prinzipien des Sports zu vermitteln: Laufen, Fangen, Werfen, Schlagen und mentale Stärke all das gehört zu den Fähigkeiten eines Baseballers.

“Wir glauben, dass die Entwicklung im jungen Alter und die wichtigen motorischen Fähigkeiten am leichtesten erlernt werden bis zum 12ten Lebensjahr.”, so Matthias Lichem von der Baseballschule Wien.

Im Sommer können interessierte Kids jeden Freitag um 16 Uhr am Sportplatz Ambrosweg vorbei kommen und gratis mitspielen. Im August gibt es noch Plätze für das Baseballcamp und ab September kann zusätzlich noch jeden Dienstag um 16 Uhr geschnuppert werden.

Infos zu allen Angeboten unter: baseballschule.at