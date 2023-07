Liesing: Bequem Platz nehmen beim Liesingbach

Der Sommer ist da und damit die Zeit für ausgedehnte Spaziergänge. Und was gibt es in der heißen Jahreszeit Schöneres, als entlang des kühlen Liesingbachs zu wandern. Doch natürlich muss auch mal eine Pause drinnen sein. Wie schön, dass hier jetzt ein neues Bankerl zum Verweilen einlädt.

Gleich neben der Hundezone Auer-Welsbach-Straße gibt es auf Anrainerinnen- und Anrainerwunsch eine neue Tisch-Bank-Kombination. Das Bankerl lädt mittags zum Verweilen im Schatten, nachmittags an weniger heißen Tagen in der Sonne ein. Die ersten Damen haben das neue Bankerl bereits getestet und freuen sich über eine neue Sitzgelegenheit.

Diese Bank soll nicht die letzte gewesen sein, die Liesingern einen Ort der Entspannung anbietet. Aus diesem Grund bietet Bezirksvorsteher Gerald Bischof die bewährte „Aktion Parkbank“ an, bei der Liesinger Vorschläge für die Aufstellung solcher einbringen können. „Es ist für uns ganz wichtig vor allem auch älteren Personen in unseren Parkanlagen bzw. Straßen zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten anzubieten. Ich freue mich jetzt schon auf die zahlreichen Wünsche. Wir prüfen jeden einzelnen Vorschlag!“ so Bezirksvorsteher Gerald Bischof

Melden Sie Ihre Vorschläge per Mail an post@bv23.wien.gv.at